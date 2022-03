Xbox Series S : une console collector Sonic 2 le film, avec de la fourrure sur les manettes

L'arrivée sur grand écran de Sonic 2 Le Film a donné des idées à SEGA, Paramount et Microsoft qui se sont associés pour une collaboration qui n'est pas passée inaperçue. Il s'agit en effet de la création d'une Xbox Series S custome collector aux couleurs du film et des deux personnages que sont Sonic et Tails, puisque le renard fera ses premiers pas au cinéma dans quelques jours. La console arbore un revêtement noir avec l'artwork de Sonic faisant face à Knuckles en bas de la machine, tandis qu'on peut apercevoir un anneau doré faisant le tour de la célèbre bouche d'aération de la console. L'idée est plutôt bienvenue, mais personnellement, on trouve que l'ensemble manque d'homogénéité à cause de cette illustration qui n'avait pas besoin d'être là.En revanche, ce sont au niveau des manettes que le designer s'est surpassé puisque deux manettes sont fournies avec la Xbox Series S et chacune arbore non seulement une couleur différente (bleu pour Sonic, rouge pour Knuckles), mais sont en plus recouvertes d'une fourrure qui renvoie au pelage des deux animaux (oui, on sait, un hérisson n'a pas de fourrure). Un choix osé, original, très surprenant, même si on se doute que pour jouer, ça risque d'être un peu gênant. Mais comme chacun sait, ce genre de console collector, c'est fait pour être exposé en vitrine, pas pour être utilisé. De toutes les façons, il ne s'agit pas d'une machine commercialisée, il s'agit d'un lot pour un concours exceptionnel qui est proposé uniquement aux Etats-Unis . Aucune chance donc qu'un Français reparte avec. Shame...