Xbox : pour Microsoft, ses vrais concurrents sont désormais Google et Amazon

, avait expliqué le président Shuntaro Furukawa le mois dernier .

Convaincu que l'avenir du jeu vidéo passe par le cloud gaming, Microsoft dispose déjà d'infrastructures lui permettant de se positionner sur ce marché - Project xCloud et la fonctionnalité console streaming sur Xbox One sont d'ailleurs en phase de test. Dans une interview accordée récemment à Protocol , Phil Spencer estime que le constructeur américain ne doit plus considérer Nintendo et Sony Interactive Entertainment comme ses principaux rivaux."Avec tout le respect qu'on leur doit, ils ne sont plus nos concurrents directs, a confié le patron de la division Xbox. Nos principaux rivaux sont désormais Amazon et Google. Il n'y a aucun mépris dans ce que je dis, mais les compagnies traditionnelles sont en quelque sorte hors course. Ils pourraient développer une technologie semblable à Azure, certes, mais ça fait maintenant quelques années que nous investissons des milliards de dollars dans le cloud."Conscient que la fameuse "guerre des consoles" appartient au passé, Phil Spencer se dit prêt à collaborer avec Sony Interactive Entertainment et Nintendo pour pousser le crossplay. "Je ne veux pas m'empêtrer avec eux dans une lutte des formats, alors qu'Amazon et Google cherchent à faire jouer 7 milliards de personnes dans le monde entier, a-t-il ajouté. C'est ça, l'objectif final."On rappelle qu'en mai 2019, Sony et Microsoft avaient annoncé un accord portant sur le cloud . De son côté, Nintendo estime qu'il ne s'agit pas d'une priorité.Il est possible que le cloud gaming suscite l'intérêt du grand public dans une dizaine d'années, mais à l'heure actuelle, je ne pense pas que les consoles traditionnelles vont disparaîtreIl y a encore du chemin avant de faire un bilan. Cela dit, ce serait une erreur de ne se focaliser que sur un type de machine, car une fois que les gens ont la possibilité de jouer sur d'autres consoles ou des smartphones, c'est cuit.