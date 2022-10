Xbox : Microsoft sur le point d'augmenter le prix de ses consoles ? Phil Spencer joue la transparence

Alors que les économistes du dimanche étaient convaincus que Microsoft allait faire la nique à Sony Interactive Entertainment en n'augmentant pas le prix de la Xbox Series X et de la Xbox Series S, la réalité financière serait tout autre. C'est en effet ce qu'a fait comprendre Phil Spencer dans le cadre d'une interview accordée récemment à WSJ Tech Live. Rapportés par le journaliste Tom Warren (The Verge) , les propos du patron de la branche Xbox ne laissent guère de doute. "Je pense qu'à un moment donné, nous allons devoir augmenter le prix de certaines choses, explique-t-il. Mais à l'approche des fêtes de fin d'année, il nous paraissait important de conserver les prix actuels. Nous n'avons touché ni au tarif de nos consoles, ni à celui des jeux, ni à celui de notre abonnement, mais je ne pense pas que nous pourrons le faire éternellement."Pour mémoire, Sony Interactive Entertainement avait pris la décision de revoir à la hausse le prix de la PS5 en août dernier , à savoir 549,99€ contre 499€ pour le modèle Blu-ray, et 449,99€ contre 399€ pour le modèle digital (soit une hausse de 10%). Le patron Jim Ryan avait alors expliqué que le contexte économique difficile - avec notamment des coûts de production élevés - avait poussé le constructeur japonais à faire ce choix. On peut imaginer que ce sont les mêmes raisons qui inciteront Microsoft à emprunter la même voie, sachant que Phil Spencer n'a jamais juré le contraire.En effet, à l'occasion d'une entrevue avec CNBC le mois dernier, il avait simplement expliqué que ce n'était pas le bon moment pour taper dans le portefeuille des joueurs, et que l'activité Xbox était régulièrement monitorée. Tout ça pour dire qu'il sera intéressant de savoir dans quelles proportions le prix de la Xbox Series X et de la Xbox Series S va augmenter. Aujourd'hui, elles coûtent respectivement 299,99€ et 499,99€. Quant au Xbox Game Pass - puisque Phil Spencer évoque également les services - la version Ultimate revient à 12,99€/mois (seulement 1€ pour les 30 premiers jours).