Xbox Live : les jeux gratuits pour mars 2020 sont connus, il y a du Batman dedans

Puisque le mois de février est sur le point de tirer sa révérence, Microsoft dévoile la liste des jeux dont les membres Gold du Xbox Live pourront profiter à partir de mars. Les fans d'expériences narratives seront certainement intéressés par Batman : The Enemy Within, un jeu épisodique développé par Telltale Games. On note également la présence de l'excellent Castlevania : Lords of Shadow 2, un titre sorti en 2014 qui nous avait notamment séduits par sa direction artistique de premier ordre.Comme d'habitude, les jeux Xbox 360 bénéficient de la rétrocompatibilité de la Xbox One.



XBOX ONE

Batman : The Enemy Within – La Saison Complète - Du 1er au 31 mars

Shantae : Half-Genie Hero - Du 16 mars au 15 avril

XBOX 360