Xbox Game Pass : les nouveaux jeux du mois de décembre sont connus, DOOM Eternal figure dedans

XBOX GAME PASS DECEMBRE 2020



3 décembre

Control (Android, Xbox)

DOOM Eternal (PC)

Haven (Xbox, PC)

Rage 2 (Android)

Slime Rancher (Android, Xbox)

Va-11 Hall-A : Cyberpunk Bartender Action (PC)

Yes, Your Grace (Android, Xbox, PC) 4 décembre

Dragon Quest XI S : Les Combattants de la destinée – Édition ultime (Xbox, PC) 8 décembre

Call of the Sea (Android, Xbox, PC)

Monster Sanctuary (Android, Xbox)

Starbound (PC) 9 décembre

Undo The End (Xbox, PC) 10 décembre

Assetto Corsa (Android, Xbox)

Gang Beasts (Android, Xbox)

GreedFall (Android, Xbox, PC)

Superhot : Mind Control Delete (Android, Xbox)

Yooka-Laylee and the Impossible Lair (Android, Xbox, PC) On peut le dire, Microsoft met clairement le paquet avec le Xbox Game Pass dont le contenu ne cesse de gagner en intérêt au fil des mois, et sans parler des multiples réductions (jusqu'à 20 %) proposées régulièrement.

Fidèle à ses habitudes, Microsoft profite des premiers jours de décembre pour lever le voile sur les nouveaux jeux qui débarqueront dans le catalogue de son service, ce mois-ci. Ainsi, dès demain (3 décembre), Control, DOOM Eternal, Haven, Rage 2, Slime Rancher, Va-11 Hall-A : Cyberpunk Bartender Action, et Yes, Your Grace feront leur entrée, avant d'être imités le lendemain (4 décembre) par Dragon Quest XI S : Les Combattants de la destinée – Édition ultime.Le 8 décembre, ce sera au tour de Call of the Sea, Monster Sanctuary et Starbound d'assurer le spectacle, juste avant Undo The End qui arrivera le 9 décembre. Un jour plus tard (10 décembre), Assetto Corsa, Gang Beasts, GreedFall, Superhot : Mind Control Delete et Yooka-Laylee and the Impossible Lair auront droit aux honneurs.Par ailleurs, on nous indique qu'à partir du 3 décembre, les membres Ultimate du Xbox Game Pass bénéficieront de nouveaux contrôles tactiles sur Android pour les jeux suivants :