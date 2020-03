Xbox Game Pass : Ace Combat 7 et The Surge 2 dispos sur Xbox One, la liste complète des jeux

Toujours décidé à proposer du contenu frais sur le Xbox Game Pass, Microsoft fait savoir que les possesseurs de Xbox One peuvent dès maintenant profiter d'Ace Combat 7 : Skies Unknown, Kona et The Surge 2. Le 24 mars, c'est Bleeding Edge qui fera son apparition dans le catalogue, tandis que Power Rangers : Battle for the Grid n'arrivera pas avant le 26 mars.En ce qui concerne le PC, Astrologaster, Bleeding Edge, Power Rangers : Battle for the Grid et The Surge 2 sont attendus dans les prochains jours, aucune date n'ayant été communiquée pour le moment. Par contre, Microsoft a annoncé l'arrivée des Avantages qui, chaque mois, permettront aux abonnés de bénéficier de DLC et autres contenus supplémentaires sans débourser le moindre centime. Les premiers élus sont World of Tanks : Mercenaries, Sea of Thieves et Smite.Enfin, comme d'habitude, l'arrivée de nouveaux jeux dans le catalogue du Xbox Game Pass entraîne le départ d'autres.

Xbox Game Pass Xbox One

Borderlands : The Handsome Collection

Cities : Skylines

The Golf Club 2

LEGO Worlds

Operencia : The Stolen Sun

Vampyr



Xbox Game Pass PC