Xbox Cyberpunk 2077 : notre unboxing en 4K + surprise + message caché de Microsoft

Il y a quelques jours, on apprenait encore le report de Cyberpunk 2077 qui est désormais attendu pour le 19 novembre prochain. Deux mois supplémentaires à attendre car les développeurs de CD Projekt Red ont encore besoin de temps pour améliorer leur jeu qui est pour le moins ambitieux. On vous rappelle d'ailleurs que nous avons pu prendre le titre en mains il y a quelques jours, chez nous, sur PC, grâce à un stream organisé par le studio polonais, ce qui nous a permis de mieux nous apercevoir du potentiel et des choses qui manquent encore de finition.



En attendant de savoir si Cyberpunk 2077 mérite la hype qu'il génère depuis son annonce, on vous propose de découvrir notre unboxing de la Xbox One X collector réalisée en partenariat entre Microsoft et CD Projekt Red. Non seulement il s'agit de la dernière console collector de la généation Xbox One, mais en plus, nous avons affaire à la plus belle machine jamais fabriquée à ce jour, tous constructeurs confondus. Qu'il s'agisse de son look, du choix des matériaux, des éléments graphiques, jusqu'à la couleur du câble HDMI, rien n'a été laissé au hasard. Mieux encore, Microsoft a caché un message secret qu'on peut révéler à condition d'avoir une lampe à UV. Ça tombe bien, on a ça sous le coude. Allez, trêve de blabla, place au déballage avec gants de velours blancs et cutter japonais.