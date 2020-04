WWE 2K21 : le jeu aurait été annulé, des infos surprenantes

Justin Leeper, acteur de cinéma, acteur de motion capture (notamment pour Death Standing) et scénariste des WWE vs Raw 2009/2010/2011, le développement de WWE 2K21 aurait été annulé par 2K il y a quelques semaines. Les raisons sont simples : le jeu prenait la même direction que son prédécesseur - c'est-à-dire, pas la bonne - et l'éditeur aurait pris la douloureuse décision de stopper le chantier. Carrément.



Notre insider continue avec d'autres révélations, affirmant comme l'on pouvait s'en douter qu'il y avait de l'eau dans le gaz entre 2K Games et Yuke's, ce dernier ayant carrément été évincé et obligeant alors Visual Concepts à reformuler maladroitement une ancienne mouture pour faire WWE 2K20.



S'il se pourrait bien qu'un autre jeu de catch moins imposant débarque cette année pour combler les fans de la discipline, Justin Leeper surenchérit et précise que WWE 2K22 devrait étrangement n'arriver que sur consoles actuelles... mais pas sur PS5 et Xbox Series X.



Bien sûr, et même si notre homme prétend tirer ces informations d'une source fiable, il convient de ne pas tout prendre pour argent comptant : on attend désormais la confirmation ou le démenti de l'éditeur, histoire de savoir à quoi s'en tenir.

On ne va pas se mentir : la réception de WWE 2K20 fut un peu compliquée pour tout un tas de raisons . Sorti de l'équation, Yuke's, studio japonais à l'origine des précédents jeux, aurait alors refilé la patate chaude à son partenaire Visual Concepts pour le résultat que l'on connait. D'ailleurs, on imagine que la firme américaine est en charge du prochain opus de la saga, WWE 2K21, ou tout du moins... "était".Car selon