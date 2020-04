WWE 2K : les rumeurs disaient vrai, l'édition 2021 ne sortira pas cette année

Licence annuelle qui fait son beurre à l'arrivée de l'automne, WWE 2K connaît depuis quelques semaines des déboires si l'on en croit les indiscrétions de certains insiders qui ont annoncé l'annulation de l'épisode 2020 suite à des soucis de développement. Des bruits de couloir qui disaient donc vrai puisque Franck Riddick, le directeur financier de la WWE (qui gère les droits du catch), a confirmé lors d'une assemblée avec les investisseurs l'absence d'épisode cette année. Une décision compréhensible compte-tenu de la qualité assez médiocre des derniers épisodes (développés par Visual Concepts), avec un WWE 2K20 qui s'est montré particulièrement désastreux.

On rappelle que l'annulation de l'épisode de cette année ne remet pas en cause la série pour autant, puisque selon Justin Leper (un ancien scénariste de la série), le développement de WWE 2K22 est d'ores et déjà plannifié au sein de 2K Games. Dans une vidéo, il explique qu'il est fort possible que les équipes aient besoin de temps pour apprendre à réaliser un jeu de catch. On rappelle d'ailleurs que d'autres rumeurs annoncent l'arrivée d'un autre jeu de catch, différent de la série WWE 2K, plus light dans son approche et qui servirait d'amuse-bouche en attendant le retour de la licence historique.