WWE 2K Battlegrounds : un roster musclé de 135 catcheurs, voici la liste

S'il faudra attendre certainement l'année prochaine pour profiter d'un nouveau WWE 2K en bonne et due forme, 2K Sports nous a prévu pour cette année un autre jeu de catch, WWE 2K Battlegrounds, résolument orienté vers le signe de l'arcade et du fun immédiat. Une expérience certainement plus accessible mais non pas moins fidèle à la discipline : la preuve avec un roster faramineux de 135 catcheurs fraîchement dévoilé.Les soixante-douze premiers seront disponibles dès la sortie du jeu - prévue le 18 septembre 2020 sur PC, PS4, Xbox One, Switch et Stadia on le rappelle - tandis que le reste du casting débarquera plus tard, progressivement. En bref, il y aura de quoi faire et c'est tant mieux.