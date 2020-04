WWE 2K Battlegrounds : un jeu de catch arcade pour remplacer l'absence de WWE 2K21

Les rumeurs disaient donc vrai : après l'annulation officielle de WWE 2K21, 2K vient d'annoncer un tout nouveau titre à l'orientation arcade. Développé par Saber Interacive, WWE 2K Battlegrounds va donc débarquer cette année afin de rassasier les amateurs de la discipline. Prévu plus précisément pour l'automne prochain, le titre abandonne donc l'approche simulation, et vise à fournir une expérience plus grand public, avec un gameplay largement plus abordable. Pour autant, 2K nous assure que les joueurs vétérans de la série ne seront pas déçus par ce nouveau titre qui comptera sur un large contenu, avec pléthore de superstars WWE et de prises spéciales. Si le catch ne figure pas encore au CV de Saber Interactive, les joueurs peuvent se montrer confiants, le studio américain ayant déjà signé NBA 2K Playgrounds chez le même éditeur, ainsi que de nombreux autres titres connus (Quake Champions, World War Z, ou le prochain Spintires Snowrunner).