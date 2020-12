WWE 2K Battlegrounds : des légendes du catch comme Ric Flair et Bret Hart intègrent le roster

Sorti en septembre 2020, un peu en catimini il faut bien l'avouer, WWE 2K Battlegrounds est en quelque sorte le jeu qui a permis de faire tampon avec l'absence de la série WWE 2K actuellement en pleine restructuration. Jeu d'arcade avec des personnages au chara-design volontairement caricaturaux, WWE 2K Battlegrounds continue d'enrichir son contenu avec notamment l'intégration de nouveaux personnages au roster. Cette fois-ci, 2K n'y va pas avec le dos de la cuillère puisqu'il annonce l'arrivée - par vagues - de plusieurs légendes du catch, les WWE Hall of Famers comme on les appelle dans le jargon. Parmi ces stars loin d'être oubliées, on retrouve Ric Flair, Bret Hart, Roddy Piper, Diesel et Razor Ramon, sachant que la première mise à jour de roster sera effective à partir du mercredi 23 décembre 2020. Il y aura 14 nouvelles Supertars de la WWE au total et deux nouvelles arènes. A noter que certains contenus nécessitent d'être déverouillés. Voici le plan de 2K Games :

Mercredi 23 décembre 2020

Ric Flair

Sheamus

Montez Ford (déverrouillé)

Sting (déverrouillé)

Arène de Noël





Mercredi 30 décembre 2020

Diesel

Razor Ramon

Angelo Dawkins (déverouillé)

Arène ours d’hiver





Mercredi 6 janvier 2021

Bret Hart

Sami Zayn (déverrouillé)





Mercredi 13 janvier 2021

Chad Gable

Akam (déverrouillé)





Mercredi 20 janvier 2021

Roddy Piper

Fandango

Rezar (déverrouillé)