WWE 2K Battlegrounds : les modes de jeu présentés en vidéo par Paul Heyman

2K Games nous dévoile une nouvelle vidéo de WWE 2K Battlegrounds dans laquelle on découvre les différents modes de jeu qui seront inclus dans le jeu. Le mode campagne nous mettra aux côtés de Paul Heyman et Stone Cold Steve Austin afin de partir à la recherche de nouvelles Superstars pour établir une nouvelle franchise WWE. Le joueur incarnera l'une des sept Superstars nouvellement créées (comme Bolo Reynolds ou Jessica Johnson) et partira autour du monde pour affronter les catcheurs phares de la WWE afin de remplir divers objectifs. Le mode Exhibition nous permettra de lutter jusqu'à quatre joueurs, en ligne ou en écran partagé, parmi 6 types de match dont Tag Team, Triple Threat ou Steel Cage. Le mode King of the Battleground nous plongera dans une sorte de battle-royale où sept joueurs s'affrontent dans un ring. Plus on reste longtemps entre les cordes, plus le score augmente. Les tournois en ligne permettent de prendre part à des épreuves à durée limitée, tandis que les mode Defi Battlegrounds permet au joueur de créer son personnage de A à Z.