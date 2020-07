WWE 2K Battleground : un trailer de gameplay virevoltant sur Switch

Asuka, Kofi Kingston, Cesaro et Big E. L'occasion d'apprécier un peu plus la disposition du gameplay et de ses mécaniques, visiblement bien différentes des précédents jeux annuels de Yuke's.



WWE 2K Battleground sortira le 18 septembre 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch et aussi Stadia.





Après quelques fâcheux rebondissements en interne, 2K Games a finalement décidé de ne pas sortir de WWE 2K "normal" cette année : un mal pour un bien très certainement et, à la place, l'éditeur a confié la tâche de concevoir un WWE 2K Battlebround à Saber Interactive. En résulte un jeu de catch cartoonesque, totalement arcade et délirant qui s'est livré un peu plus hier, lors du Nintendo Direct Mini.Pour l'occasion, c'est donc la version Switch qui fut plébiscitée avec de nombreux extraits de gameplay tirés d'un match à quatre composé d'