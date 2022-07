World of Warcraft Wrath of the Lich King Classic : la date de sortie enfin révélée

World of Warcraft : Wrath of the Lich King Classic, désormais attendu pour le 27 septembre prochain. L'occasion de retrouver un classique de WoW dans une version remasterisée, offerte d'ailleurs pour toutes

Comme le dit si bien l'adage : patience est mère de vertu. Après plusieurs mois d'attente, Blizzard Entertainment vient de révéler la date de sortie précise deles personnes possèdent un abonnement actif, sachant que le jeu sera aussi disponible dans World of Warcraft : Burning Crusade Classic. On apprend d'ailleurs que via cette extension, il sera possible d'avoir accès à la classe "Chevalier de la mort" qui commence au niveau 55. Les joueurs retrouveront les 13 donjons emblématiques de Wrath of the Lich King, comme Ahn’kahet l’Ancien royaume, où il fallait combattre les serviteurs du Dieu "Yogg-Saron". Les 9 raids de l’extension seront également présent, avec notamment les nouvelles versions de Naxxramas et du repaire d’Onyxia tirées de la pré-extension World of Warcraft, sans oublier la citadelle de la Couronne de glace. Sortie prévu pour le 27 septembre du coup.