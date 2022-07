World of Warcraft Wrath of the Lich King Classic : 9 min dans les coulisses de développement du jeu

World of Warcraft : Wrath of the Lich King Classic, les développeurs nous proposent de découvrir les coulisses du développement du jeu à travers une grosse vidéo de 9 minutes.

En attendant que Blizzard Entertainment se décide à nous révéler la date de sortie de sonEly Cannon (directeur artistique ayant travaillé sur le premier World of Warcraft), Sarah Boulian Verrall (responsable de la conception des niveaux de World of Warcraft), et Aaron Keller (directeur d'Overwatch) nous raconte les moments qui les ont marqué pendant la production du jeu. Ils font référence à leurs sources d’inspiration autour la création des différentes zones de Norfendre. Ils nous expliquent aussi qu'à l'époque, les outils de création n'étaient pas les mêmes et il fallait parfois improviser sur le moment. Bref, c'est bourré d'anecdotes et si on est un tant soit peu sensible au jeu et à l'univers de WoW, vous allez passer un bon moment.