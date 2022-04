World of Warcraft Wrath of the Lich King arrive aussi en version "Classic" : trailer d'annonce et 1ères infos

World of Warcraft : Wrath of the Lich King Classic. La date de sortie n'a pas été précisée à ce stade du reveal, mais l'éditeur américain promet une réédition soignée et rappelle qu'elle sera entièrement gratuite pour tous les joueurs qui ont acheté le jeu en 2008, à condition bien sûr d'avoir un abonnement actif à World of Warcraft. Ça sera évidemment de retrouver les terres gelées de Norfendre et de retrouver ce gameplay qui a hissé ce titre parmi les meilleures extensions de la série, sans oublier le charisme et l'imposante stature du Roi-Liche. Blizzard Entertainment en profite pour nous lister l'ensemble des fonctionnalités qu'on retrouvera avec ce WoW Wrath of the Lich King Classic :

Il fallait s'y attendre : après World of Warcraft Classic sorti en 2019, suivi de World of Warcraft : Burning Crusade Classic deux ans plus tard en 2021, Blizzard Entertainment vient d'officialiser l'arrivée prochaine de



- Le retour des chevaliers de la mort : disponibles pour les deux factions et à partir du niveau 55, les chevaliers de la mort, première classe de héros de World of Warcraft, utilisent les pouvoirs des ténèbres pour combattre le mal qui ronge Azeroth.



- Nouveau métier - Calligraphie : ce nouveau métier permet de créer des glyphes mystiques qui modifient l’apparence et les propriétés des sorts et des techniques, mais aussi de fabriquer de puissants bijoux et objets de main gauche.



- Hauts faits débloqués : les hauts faits font leur apparition dans WoW Classic, et viendront saluer les exploits des joueurs et des joueuses grâce à une série de nouvelles récompenses.



- Donjons et raids : les âmes en quête d’aventure pourront revivre des donjons à 5 joueurs emblématiques tels qu’Azjol-Nérub et l’épuration de Stratholme, et assiéger Naxxramas dans un raid à 10 joueurs, une actualisation de sa version à 40 joueurs présente avant la sortie de l’extension.



- Les joueurs et joueuses pourront en outre créer des chevaliers de la mort lors d’une mise à jour de contenu qui précédera le lancement de Wrath of the Lich King Classic. La création du premier chevalier de la mort ne sera soumise à aucune condition préalable ni restriction. (Toutefois, pour créer d’autres chevaliers de la mort sur un serveur donné, il sera nécessaire de posséder un personnage de niveau 55 minimum.)





- Les joueurs et joueuses qui ne disposent pas de personnages prêts à affronter les dangers du Norfendre pourront profiter d’un Sésame optionnel pour le niveau 70 à l’approche du lancement de Wrath of the Lich King Classic. De plus amples détails, notamment des informations sur le prix et la disponibilité, seront annoncés ultérieurement.



Il y avait également un trailer d'annonce, qui rappelle d'ailleurs de bons vieux souvenirs :