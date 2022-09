World of Warcraft Wrath of the Lich King : toute la musique en vinyle dans un boîtier collector somptueux

Avec la sortie dans quelques jours de World of Warcraft : Wrath of the Lich King Classic, on s'active du côté de Blizzard et de ses partenaires. C'est le cas chez iam8bit qui vient de révéler l'existence d'un coffret vinyle collector pour retrouver l'ensemble des musiques du jeu vidéo. Il existe plusieurs éditions, mais celle qui évidemment nous a tapés dans l'oeil, c'est le coffret premium 3 disques LP, comprenant 31 pistes (orchestrées par les compositeurs Derek Duke et Russel Brower's) et édité à 1 500 exemplaires. Il va quand même falloir sortir un petit billet de 199,99$ pour mettre la main dessus . Toutefois, à ce tarif-là, on peut compter sur un coffret travaillé avec le Helm of Domination de Wrath of the Lich King qui a inspiré cette collection exclusive à iam8bit. On y retrouvera de nombreuses illustrations, des couleurs glacées et des pochettes spéciales. La boîte est elle aussi méticuleusement conçue puisqu'elle comporte plusieurs compartiments qui récèlent d'autres bonus.

Une édition 2 disques est également prévue, plus accessible à toutes les bourses puisque proposée à 41,99$. En revanche, qu'importe les versions, il faudra attendre le deuxième trimestre 2023 pour obtenir ces jolis objets, uniquement en précommande pour le moment.