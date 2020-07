Windbound : 20 min de gameplay enchanteresses pour ce Zelda-like ambitieux

Mitch Clifford, co-fondateur et lead animator du studio, nous présente son bébé à travers une vidéo de plus de vingt minutes de gameplay : l'occasion d'admirer cet univers enchanteur aux concepts et à la direction artistique à mi-chemin entre Zelda Breath of the Wild et The Wind Waker, soit deux références pour le moins exquises qui devraient parler à certains d'entre vous.



Bien sûr, rappelons qu'il s'agit d'un jeu indépendant et au budget restreint mais qui, néanmoins, réussit à captiver l'attention sur bien des points. Sa sortie est d'ores et déjà prévue le 28 août 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.





Au début du mois d'avril, Deep Silver présentait Windbound , le nouveau jeu de 5 Lives Studios, firme derrière Satellite Reigns. Pour le coup, il s'agit d'une aventure basée sur la survie où Kara, perdue sur une île mystérieuse, devra faire usage et son intelligence et de son bateau pour confectionner des ressources, affronter des créatures et déceler les mystères de cette zone reculée. Aujourd'hui,