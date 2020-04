Windbound : survivre sur une île inconnue, voilà le nouveau jeu de Deep Silver

Windbound est d'ores et déjà attendu pour le 28 août prochain sur Xbox One, PS4 et PC.



otre bateau est votre compagnon clé à travers cette aventure [...] pour vous aventurer sur les mers traîtresses et voyager d'une île à l'autre." Enfin, des créatures sauvages peupleront également les environs, sans doute pour protéger le mystère entourant l'achipel.Windbound est d'ores et déjà attendu pour le 28 août prochain sur Xbox One, PS4 et PC.

xploiter toutes les ressources offertes par la nature, histoire d'être en mesure de construire des armes et des outils pour chasser les animaux et améliorer votre bateau. D'ailleurs, on nous prévient que "v

sur les rivages des îles interdites. Livrée à elle-même, sans nourriture ni outils, c'est tout sauf des vacances paradisiaques qui s'annoncent. "Tandis que vous explorerez les recoins des îles et les ruines parsemées sur leurs terres, des secrets du passé et des visions de l'avenir vous seront dévoilés, est-il indiqué sur la page Steam de Windbound . Révélez le mystère qui les entoure, et vous pourriez trouver bien plus que votre route."Bien évidemment, il faudra e