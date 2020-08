Windbound : un long trailer de lancement pour le jeu de survie poétique

Avec sa patte artistique alléchante et des inspirations du côté de The Legend of Zelda, Windbound s'est fait vite remarquer : il n'en demeure pas moins un véritable jeu de survie dans lequel Kara, après avoir perdu les siens, se retrouvera perdue au milieu de l'océan, naviguant d'île en île pour retrouver sa tribu et déceler le mystère ambiant.Une aventure colorée qui se lance aujourd'hui, donc, avec un trailer de lancement aux grosses allures de carnet de développeurs de six minutes : en soi, il y a là tout ce qu'il faut pour comprendre le jeu disponible rappelons-le sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Google Stadia. Et sinon, il y a aussi notre test, disponible à cette adresse