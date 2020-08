Windbound : un trailer artistique qui nous présente l'histoire du jeu

Alors que Windbound sortira dans quatre jours, Deep Silver nous dévoile un nouveau trailer qui nous présente les débuts de l'histoire du jeu. Mieux, on découvre aussi des bonus pour les joueurs PS4, Switch et Stadia. Très artistique, la vidéo nous met face à une fresque qui s'anime et nous liste les périls que devra affronter Kara lors de son périple à travers les îles perdues. L'héroïne devra donc faire face à de nombreuses tempêtes, et éviter divers dangers afin de pouvoir retrouver sa tribu.

Sachez que si vous précommandez le titre sur PC (via Steam, l'Epic Games Store, ou le Microsoft Store) vous aurez droit à l'équipement ancestral de Kara en bonus. Sur PS4 et Stadia, le bonus sera identique, mais à défaut de pouvoir précommander le jeu, il faudra l'avoir acheté avant le 10 septembre (à 23h59) afin d'être éligible. Enfin, les joueurs Switch qui passeront en caisse avant le 10 septembre repartiront avec le DLC Kara's Ancestral Gear en version digitale sur l'eShop.