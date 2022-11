Wild Hearts : le système des Karakuri expliqué en vidéo, ça a vraiment du style

Depuis son annonce fin septembre, Wild Hearts est un jeu qui suscite beaucoup d'intérêt. Pour son univers déjà pour commencer, avec ses décors japonisants, mais aussi pour son gameplay qui se rapproche énormément d'un Monster Hunter. Le jeu a d'ailleurs été bâti pour aller chasser sur les terres de la série de Capcom, celle-ci étant devenue ultra populaire, même en dehors des frontières du Japon. L'idée est donc pour Electronic Arts d'avoir son propre Monster Hunter et l'éditeur américain s'est allié avec le studio Omega Force pour mettre Wild Hearts sur pied. Mais ce dernier ne se contentera pas de recopier ce que Capcom fait déjà et compte bien se démarquer. C'est le cas avec une feature inédite, les Karakuri, qui sont des structures que le chasseur peut invoquer afin de l'aider à abattre les Kemono, ces énormes créatures qui ont été corrompues.Mécanismes sophistiqués conçus à partir de technologies ancestrales et oubliées, les Karakuri ont des caractéristiques différentes. Ils peuvent être offensifs, ils peuvent être disposés comme des pièges ou carrément permettre au chasseur de se protéger des attaques ennemies. Il y a donc une certaine stratégie en utilisant ces Karakuri, puisque le joueur devra scanner le terrain où attirer les Kemono pour ensuite les tuer. Mieux, en combinant les forces avec d'autres joueurs alliés qui possèdent eux aussi des Karakuri différents, il est possible d'augmenter ses chances pour s'en sortir vivant. C'est d'autant plus justifié que Wild Heart est compatible cross-play, ce qui double les opportunité de trouver un ami avec qui commencer l'aventure. Bien sûr, le jeu permettra de faire évoluer ces mécanismes d'attaque et de défense au fil de l'aventure et des ressources glanées ici et là. Electronic Arts précise que Wild Hearts sera doublé en anglais, japonais, français, italien, allemand et espagnol et que sa sortie est fixée au 17 février 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series.