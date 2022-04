Warcraft : une date pour l'arrivée du jeu sur mobile, c'est dans pas longtemps

Le player Dailymotion est en train de se charger...

C'est par le biais d'un communiqué officiel qu'Activision Blizzard annonce que le premier jeu mobile consacré à l'univers Warcraft sera présenté le 3 mai prochain à 19 heures. On rappelle qu'en 2021, le patron Bobby Kotick avait indiqué que plusieurs free-to-play consacrés à la licence étaient en développement sur mobile, et certaines rumeurs laissaient entendre que deux d'entre eux pourraient suivre les traces de Clash of Clans et de Pokémon GO. Quoi qu'il en soit, Activision Blizzard ne chôme pas puisqu'il prépare activement le lancement de Diablo Immortal (2 juin), sans oublier World of Warcraft Dragonflight pour lequel une bêta est prévue.Une dernière chose : c'est à cette adresse qu'il faudra se rendre pour suivre la présentation de Warcraft Mobile.