Valve : de nouveaux records de fréquentation pour Steam et Counter-Strike Global Offensive

Alors que la planète entière passe en confinement à cause de la pandémie de COVID-19, les joueurs se ruent sur les plateformes de jeux dont Steam qui vient de battre un nouveau record de fréquentation le 22 mars dernier. C'est vers 15h que le service de Valve Software a vu plus de 22.6 millions d'utilisateurs connectés en même temps, dont plus de 7 millions étaient activement en train de jouer à un jeu. On s'attend d'ailleurs à ce que ce nombre continue de grimper à mesure que de nouveaux pays décrètent un confinement, à l'image des États-Unis. Au passage, Counter-Strike : Global Offensive profite de son nouveau statut de free-to-play pour engranger de plus en plus de joueurs, et bat également un record de fréquentation avec un peu moins de 1.1 millions de joueurs en simultané.

