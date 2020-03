Valorant : voici les configurations PC demandées, le jeu vise les 144 fps

Cet été, Riot Games sortira Valorant, un FPS compétitif qui combinera le gameplay d'un FPS multi pur jus comme Counter-Strike avec le système de personnages ayant chacun leurs capacités d'Overwatch. Ce clone de Rainbow Six Siege est donc taillé pour l'eSport, et Riot compte bien le faire tourner à fond sur les PC de jeu modernes. La configuration High-End vise d'ailleurs les 144 fps mais comme Riot compte diffuser son titre le plus largement possible, les configurations demandées sont particulièrement faibles.

Minimum (30 fps)

OS : Windows 7 64-bit

RAM : 4 Go

CPU : Intel i3-370M

GPU : Intel HD 3000

Recommandé (60fps)

OS : Windows 10

RAM : 6 Go

CPU : Intel i3-4150

GPU : Nvidia GT 730

High-End (144 + FPS)

OS : Windows 10

RAM : 8 Go

CPU : Intel Core i5-4460 3.2Ghz

GPU : Nvidia GeForce GTX 1050 Ti