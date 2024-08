Until Dawn : Sony nous montre les différences entre la version PS5 remasterisée et le jeu d'origine

Depuis qu'elle a été annoncée en mai dernier, la version remasterisée d'Until Dawn divise les joueurs. Pour un jeu sorti en 2015 et dont les graphismes tiennent encore bien la route, restaurer un jeu dont la structure est principalement cinématographique fait débat. Conscient que ça divise, Sony Interactive Entertainment a donc décidé de montrer que les changements visuels entre le jeu d'origine sorti sur PS4 il y a bientôt 10 ans et cette version revue et corrigée sur PS5 (et PC) propose de véritables changements.Pour commencer, on apprend que le jeu a été entièrement recréé en utilisant l’Unreal Engine 5, le moteur d'Epic Games. Que ce soit les modèles de personnage, les environnements, les objets interactifs, les effets visuels et les animations, tout a été retravaillé from scratch comme on dit. De même, l’éclairage du jeu a également fait l'objet d'améliorations, notamment le raytracing et des matériaux améliorés, pour recréer quelque chose d'horrifique, plus atmosphérique et moderne, nous dit-on. Parmi les détails qui comptent, on apprend que ce Until Dawn 2024 propose un nouveau système de masquage des blessures, permettant d’ajouter des éléments comme des coupures, des coups, des larmes, de la neige et de l’eau sur les corps des personnages.



Mais ce n'est pas tout, en termes de réalisation, des choses ont également été peaufinées, comme la combinaison de plans fixes et des vues « caméra à l’épaule », offrant de nouvelles perspectives in-game. Cette flexibilité de la caméra permet du coup de mettre l’accent sur les moments importants et de raconter l’histoire d’un point de vue plus proche des personnages. D'ailleurs, les développeurs précisent avoir changé des choses dans le prologue, notamment le rythme et des temps de présence plus importants pour certains protagonistes. Et enfin, l’emplacement de tous les totems d’origine ont été changé, avec en plus de nouveaux totems Totems de faim, qui est en réalité un nouveau type de totem, qui confère une vision d’un autre genre.



La sortie de la version remasterisée d'Until Dawn est fixée au 4 octobre sur PS5 et PC.