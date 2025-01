Until Dawn : le premier teaser dévoile son concept de boucle temporelle et de changement de genre

Parmi les nombreuses adaptations de jeux vidéo qui arrivent au cinéma, le prochain n'est autre que Until Dawn, prévu pour le 25 avril 2025. Sony Pictures vient d'ailleurs de partager une première vidéo, une sorte de first look avec les premières images du film, mais surtout des explications du scénariste du film, Gary Dauberman et de son réalisateur David F. Sandberg, connu pour Annabelle 2, mais aussi les ignobles Shazam 1 et 2. Ce dernier revient à ses premiers amours, l'horreur et le gore, avec cette envie de chambouler un peu le concept de base du jeu de Supermassive Games. L'idée est en effet de ne pas suivre l'histoire du jeu vidéo (qu'on connaît par coeur et qui n'aurait intérêt puisqu'on connait le dénouement), mais de jouer avec une boucle temporelle. Les protagonistes, coincés dans un lieu inhospitalier, se retrouvent être la cible d'un serial killer, sauf qu'à chaque fois qu'ils meurent, ils reviennent aussitôt à la vie et sont alors contraints de revivre les mêmes événements, tout en essayant de survivre jusqu'à l'aube. Il y a cependant une petite particularité sympathique, c'est que chaque "respawn" donne lieu à nouveau genre de film d'horrreur.









Une manière subtile et maligne de s'éloigner du concept d'origine pour mieux surprendre le spectateur, tout en gardant l'essence même du jeu vidéo, qui consiste à faire des choix et d'en assumer les conséquences oar la suite. Au casting du film de David F. Sandberg, on va retrouver Ella Rubin, Michael Cimino, Ji-young Yoo, Odessa A’zion, Belmont Cameli, Maia Mitchell et le comédien Peter Stormare qui campait déjà le rôle du psychanalyste dans le jeu vidéo. La sortie du film Until Dawn est prévue pour le 23 avril 2025 au cinéma.