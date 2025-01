Until Dawn : le trailer dévoile son concept original qui rend hommage au jeu

Il n'aura pas fallu attendre bien longtemps avant que Sony Pictures nous dévoile la bande annonce du film Until Dawn, adapté du célèbre jeu vidéo de Supermassive Games. Comme ça été évoqué dans la vidéo first look, le concept de boucle temporelle est parfaitement détaillé ici, expliquant que chaque mort et chaque respawn permet aux victimes de récupérer de nouveaux indices. Seule différence avec le jour de la marmotte, c'est que chaque nouvelle journée rejouée n'est jamais la même, puisque nos jeunes adultes revivent leurs derniers instants avec un nouvel ennemi, et surtout un nouveau genre d'horreur.



PlayStation Productions et Sony Pictures ont travaillé en étroite collaboration avec le réalisateur/producteur David F. Sandberg (Annabelle 2 : La Création du mal, Dans le noir) et l’auteur/producteur Gary Dauberman (ÇA, la série Annabelle, la série La nonne) pour adapter cette version intéressante d'Until Dawn sur grand écran. La production voulait rendre hommage à l’esprit du jeu Until Dawn, en particulier les embranchements découlant des décisions, ainsi que leurs conséquences mortelles, tout en proposant un concept différent, afin de surprendre les spectateurs et les joueurs qui connaissent l'histoire par coeur. Si les personnages sont tous inédits, on retrouvera le comédien Peter Stormare, connu sous les traits du Dr Hill dans le jeu. Ce dernier a tenu à laisser un mot aux fans du jeu :





“J’ai beaucoup de chance d’avoir participé à Until Dawn depuis la création du terrifiant et incroyable premier jeu, et c’est pour cette raison que je suis tout aussi ravi d’être impliqué dans ce film. C’est une véritable déclaration d’amour au genre horrifique, et je trouve qu’il fait indubitablement honneur à l’esprit du jeu. Il mettra en scène de nouveaux personnages et de nouvelles victimes, tout en racontant une histoire inédite riche en rebondissements. Alors, que vous soyez un fan de longue date ou que vous découvriez cet univers, préparez-vous à voir Until Dawn sous un nouveau jour.”



Until Dawn arrivera au cinéma le 25 avril 2025.