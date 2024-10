Until Dawn Remastered : un ultime trailer pour nous faire flipper !

les modèles des personnages, mais aussi les décors, tout comme les objets interactifs, les effets visuels et les animations, tout a été retravaillé pour justifier un nouvel achat. Mieux, cette version remasterisée propose des angles de vue différents, puisqu'il sera possible de combiner les plans fixes et les vues caméra à l’épaule. De même, la caméra a gagné en souplesse puisqu'elle permet de mettre l’accent sur les moments importants et de raconter l’histoire d’un point de vue plus proche des personnages. La sortie d' Until Dawn Remastered est attendue pour le 4 octobre prochain sur PS5 et PC.









Bien sûr que les amateurs de jeux d'horreur attendent avec impatience la sortie de Silent Hill 2 Remake, mais il y a un autre titre qui devrait également faire plaisir aux personnes qui aiment sursauter : Until Dawn, qui revient dans une version remasterisée. Pour beaucoup de monde, le jeu est encore frais dans leur tête, et pour cause, le jeu était une chouette réussite, mais c'était il y a déjà 10 ans. Beaucoup de choses ont changé dans cette nouvelle édition, à commencer par