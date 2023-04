Unrecord : ce FPS bodycam photo-réaliste fait un buzz incroyable, il est réalisé sous Unreal Engine 5

On le sait, la promesse de l'Unreal Engine 5, c'est de nous proposer des graphismes toujours plus impressionnants, et un réalisme poussé à l'extrême. Alors que certains jeux sur PC, PS5 et Xbox Series X arrivent déjà à profiter des nouvelles technologies, il est un titre qui est actuellement en train de faire le tour du web, un certain Unrecord. Il s'agit d'un projet développé par un studio indépendant, Drama Game Studio, qui vient de publier une séquence de gameplay de ce shooter bodycam au rendu ultra réaliste, au point de décontenancer certains internautes. Entre ceux qui hurlent au fake, d'autres qui s'extasient et certains qui sont plus mesurés, ce Unrecord ne laisse personne indifférent. Il est vrai qu'en regardant la vidéo, on a comme l'impressionde voir un film interactif, ou carrément une partie de Airsoft en images réelles. Mais il s'agit bel et bien d'un jeu vidéo développé via le moteur Unreal Engine 5 et qui offre un rendu graphique assez époustouflant de réalisme. Qualité des textures, reflets, éclairages et animations, Unrecord stupéfait par son photo-réalisme.

En développement depuis seulement 6 mois, Unrecord n'a évidemment pas de date de sortiie, mais il possède déjà une page Steam où il est possible de le wishlisté. On nous promet un FPS immersif, narratif aussi, avec pas mal de choix de "dialogues complexes, de mécanismes de jeu innovants, de dilemmes moraux difficiles et un système de tir unique". Espérons que le projet aille jusqu'au bout, et qu'il ne s'agisse pas d'un attrape-nigaud tel que Abandoned...



MAJ : face au nombre important de messages suspectant le jeu d'être un fake, le créateur du jeu a sorti une vidéo avec le logiciel Unreal Engine 5 ouvert, permettant de voir les coulisses de création du jeu. Le jeu est donc bel et bien réel.





For those who thought Unrecord was fake or a video, sorry. 😌 pic.twitter.com/41ESKMISy1 — Alexandre Spindler (@esankiy) 20 avril 2023