Une Xbox Series X "Black Panther Wakanda Forever", et c'est Shuri qui fait l'unboxing

A la veille de la sortie en France de Black Panther Wakanda Forever, Marvel et Microsoft annoncent un partenariat pour la création d'une Xbox Series X aux couleurs du dernier film de la Phase 4 du MCU. Ornée des éléments qui composent le costume de Black Panther version Shuri, on peut apercevoir les différentes parures or et argent entourant la machine. Difficile à partir de ces artworks de savoir si elles sont gravées sur la Xbox, ni la texture qui a été choisi, mais connaissant Microsoft et son département design, on peut leur faire confiance pour le rendu impeccable. Les manettes sont elles aussi habillées de la même façon, à la différence près qu'elles sont accompagnées de protections qu'on peut placer devant lorsqu'on expose la console en vitrine. Le logo Black Panther Wakanda Forever est quant à lui bien visible sur le côté droit de la manette. Microsoft a fait fabriquer 5 consoles Black Panther Wakanda Forever et il est possible d'en gagner un exemplaire en suivant les défis à réaliser sur cette page