Un nouveau film Seigneur des Anneaux annoncé par Peter Jackson, mais avec un scénariste inattendu

Alors que la saga du Seigneur des Anneaux s’apprête déjà à revenir avec un film centré sur Gollum (et réalisé par Andy Serkis en personne), un second projet vient de s’ajouter de façon totalement inattendue, et avec un nom assez surprenant au générique : Stephen Colbert. Connu pour son rôle d’animateur satirique aux États-Unis, notamment à la tête du Late Show, Stephen Colbert. n’est pourtant pas un novice quand il s’agit de l’univers imaginé par J. R. R. Tolkien. C’est même l’inverse, il en parle depuis des années comme d’une véritable obsession personnelle. Et visiblement, cette passion a fini par franchir un cap assez inattendu. Après avoir longtemps hésité, il a directement proposé une idée de film à Peter Jackson, qui ne s’est pas contenté d’écouter poliment, puisque le projet est désormais en développement.









Provisoirement intitulé "The Lord of the Rings Shadow of the Past", le film s’inscrit dans une logique assez intéressante. En fait, plutôt que d’élargir encore la chronologie ou de créer une histoire totalement inédite, il revient à des zones laissées de côté par les films originaux. En l’occurrence, plusieurs passages du début de La Communauté de l’Anneau qui n’avaient jamais été adaptés à l’écran. On parle notamment de la fuite des Hobbits à travers la Comté, traqués par les Cavaliers noirs, mais aussi d’un segment assez culte chez les lecteurs : celui des Coteaux des Tertres, où les personnages se retrouvent confrontés à des forces bien plus étranges et surnaturelles que ce que montraient les films. Autre élément notable : l’intégration annoncée de Tom Bombadil, figure aussi énigmatique que fascinante de l’œuvre de Tolkien, totalement absente des adaptations précédentes. C’est un ajout qui, à lui seul, donne une idée de l’orientation du projet, à savoir quelque chose de plus atypique, peut-être moins centré sur le spectaculaire pur, et davantage sur la mythologie et l’étrangeté du monde.









Côté écriture, Stephen Colbert ne sera évidemment pas seul, puisqu'il travaille aux côtés de Philippa Boyens, déjà impliquée dans les trilogies originales, ainsi que Peter McGee, qui n'est autre que son fils. Une manière de sécuriser l’ensemble et de garder une continuité avec ce qui a fait le succès des précédents films, qui cumulent à eux seuls près de 6 milliards de dollars au box-office mondial. Ce nouveau long-métrage prouve qu'une nouvelle stratégie a été mise en place entre Warner Bros et Peter Jackson, à savoir relancer la franchise au cinéma. Avant lui, The Hunt for Gollum doit ouvrir le bal, avec Andy Serkis à la réalisation et dans le rôle-titre. Le film explorera une autre période de la chronologie, en marge des débuts de l’aventure de Frodon, confirmant que la saga va désormais multiplier les récits parallèles plutôt que suivre une ligne unique.



