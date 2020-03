Ubisoft : pour égayer le confinement, quatre jeux à essayer gratuitement

dans le monde fantastique et poétique de

Lémuria





Ghost Recon Breakpoint conclura les festivités dans le cadre d'un week-end gratuit dont les dates n'ont pas été spécifiées. Cela dit, on peut miser sur une période allant du 26 au 30 mars. dans lequel le joueur incarne Aurora, une princesse qui a pour mission de sauver son royaume", nous rappelle-t-on. Enfin, le week-end d'après,

Histoire que le confinement dû à l'épidémie de coronavirus soit plus agréable, Ubisoft propose d'essayer gratuitement quatre de ses jeux, et pas des moindres. Dès à présent, les joueurs ont la possibilité de télécharger sur PC Les Lapins Crétins : Apprends à Coder qui, comme son nom l'indique, permet de se familiariser avec les bases de la programmation. Arrive ensuite Assassin's Creed Odyssey dont le week-end gratuit a débuté hier sur PC, Xbox One et PS4, et prendra fin le 23 mars. "Au cours de ce week-end gratuit les joueurs auront accès à l’intégralité du contenu du jeu de base et pourront également débloquer l’Ensemble romain d’Ezio via Ubisoft Club", expliquait l'éditeur français dans un communiqué qu'il nous a fait parvenir mercredi dernier.Du 24 au 28 mars, c'est Child of Light qui prendra la main. Le jeu se déroule "