Child of Light : le jeu est offert en ce moment, voici comment le récupérer

Pour rompre la monotonie de notre confinement, et à l'occasion des soldes de printemps qui ont lieu en ce moment sur Uplay, Ubisoft nous offre en ce moment Child of Light, et on vous explique comment le récupérer. Sorti initialement en 2014, ce RPG empli de poésie, et au style artistique tout en aquarelle secondé par une BO signé Coeur de Pirate, a été développé sous la direction de Patrick Plourde, plus connu pour Assassin's Creed 2 et Far Cry 3. Pour pouvoir mettre les mains sur cette pépite notée 18/20 par les experts de la rédaction de JEUXACTU ( test à cette adresse ), c'est simple : il suffit de se rendre sur Uplay à cette adresse et d'ajouter le jeu à votre bibliothèque en quelques clics. Attention, Child of Light n'est offert que jusqu'au 28 mars prochain, il faut donc se dépêcher un peu.