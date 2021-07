Assassin's Creed Infinity : vers un jeu-service à la GTA Online / Fortnite, est-ce vraiment une bonne idée ?

Plutôt que de continuer à passer le relais d’un jeu à l’autre, nous sommes profondément convaincus qu’il s’agit d’une opportunité pour l’une des franchises les plus appréciées d’Ubisoft d’évoluer d’une manière plus intégrée et collaborative, moins centrée sur les studios et plus axée sur le talent et le leadership, où qu’ils soient au sein d’Ubisoft.

La direction créative d’Assassin’s Creed Infinity prendra aussi la forme d’une collaboration interstudio. Jonathan Dumont et Clint Hocking partageront la direction en tant que directeurs créatifs, étant responsables de leurs équipes à Ubisoft Québec et Ubisoft Montréal, respectivement. Dumont était auparavant directeur monde sur Assassin’s Creed Syndicate à Ubisoft Québec, avant d’être directeur créatif sur Assassin’s Creed Odyssey

Avec plus de 155 millions d'exemplaires vendus depuis sa création en 2007, la saga Assassin's Creed est la poule aux oeufs d'or d'Ubisoft. Conscient qu'il faille faire évoluer ses jeux au fil des années, l'éditeur français et ses créatifs ont décidé de réfléchir à l'avenir de la licence, afin qu'elle reste pérenne pour les années à venir. Si la formule d'un épisode par an a été abandonné il y a quelques années, pour aussi laisser le temps aux équipes de développer de nouveaux projets, on apprend que la série pourrait bien prendre un sérieux virage. Via un article de Bloomberg (rédigé par Jason Schreier), puis confirmé quelques heures après par un post sur le site officiel d'Ubisoft , on apprend donc que la franchise s'apprête à passer le cap du jeu-service, un peu à la Fortnite ou GTA Online pour faire une comparaison facile. Grosso modo, cela signifie que le business model d'un épisode par an, avec à chaque fois une époque différente, est voué à disparaître pour une mise à jour constante et régulière du contenu, afin de faire évoluer l'univers de manière plus naturelle.A en croire le journaliste Jason Schreier, le jeu serait en constante évolution et permettrait même de passer d'une époque à une autre plus facilement, dans le sens où la plateforme online que représente cet Assassin's Creed Infinity relierait plusieurs époques pour des expérience diverses et variées. L'autre information à retenir, c'est que ce nouveau projet AC serait le fruit de plusieurs studios Ubisoft internes, avec pour lead Ubisoft Québec qui prendrait les rennes, sachant que Ubisoft Montréal travaillerait aussi en renfort. A en croire les bruits de couloir, le rapprochement entre les deux studios serait mal perçu en interne, les deux studios nourrissant une certaine rivalité, notamment pour le développement des jeux Assassin's Creed.Sur le papier, tout cela semble intéressant et même logique en terme de business model, les exemples GTA Online et Fortnite étant des preuves que cela peut fonctionner et rapporter beaucoup d'argent. Mais il ne faut pas oublier que des mastodontes ont tenté des choses aussi et se sont même casser les dents ; le dernier exemple en date étant un certain Marvel's Avengers qui panse encore ses blessures et espère discrètement retrouver la confiance des joueurs et de sa communauté. Toujours est-il que ce projet n'en est qu'à ses balbutiements et ce projet au nom de code Assassin's Creed Infinity ne verra pas le jour avant 2024, si toutefois les infos de Jason Schreir sont bonnes. On a vu récemment avec la Nintendo Switch Pro que parfois, il peut se tromper fortement...