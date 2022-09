Assassin's Creed Odyssey : le jeu arrive aujourd'hui sur le Xbox Game Pass, le trailer du Tokyo Game Show

Basim Ibn Ishaq, un personnage introduit dans Assassin's Creed Valhalla) car on y aborde les autres jeux à venir.

Ceux qui ne jurent que par le Xbox Game Pass, et qui n'ont pas encore eu l'occasion de mettre les mains sur Assassin's Creed Odyssey, seront sans doute intéressés d'apprendre qu'il est prévu que le jeu d'Ubisoft Québec fasse son apparition aujourd'hui dans le catalogue du Xbox Game Pass. C'est en effet ce que nous avons appris lors de la conférence de Microsoft organisée à l'occasion du Tokyo Game Show 2022. On rappelle que le jeu est sorti en octobre 2018 sur PS4, PC et Xbox One, et qu'il a également fait l'objet d'un patch l'an passé pour tourner en 60 fps sur Xbox Series X, Xbox Series S et PS5.Récemment, Ubisoft a dévoilé ses plans pour le futur de la série. On vous conseille de jeter un oeil à notre preview d'Assassin's Creed Mirage (le prochain épisode dont le héros sera