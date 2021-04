Tortues Ninja Shredder’s Revenge : le producteur Cyrille Imbert présente le jeu et répond à nos questions

Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge, une référence à peine voilée à l'emblématique Tortues Ninja : Turtles in Time sorti dans les années 90 sur Super Nintendo.Bien évidemment, nous avons sauté sur l'occasion pour l'inviter dans notre émission quotidienne 5 News & Rumeurs par Jour. En compagnie de Maxime, et pendant une trentaine de minutes, il revient non seulement sur la genèse du projet, mais aussi sur d'autres sujets tels que Mark of the Wolves 2. Pour mémoire, Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge est prévu sur Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series X, PS4, PS5 et PC.