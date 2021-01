Tomonobu Itagaki (Ninja Gaiden, Dead or Alive) fonde son studio et veut travailler avec Microsoft

Connu pour avoir été le père de la série Dead or Alive et Ninja Gaiden, Tomonobu Itagaki s'était fait discret ces dernières années. Son dernier jeu en date, Devil's Third sorti en 2015 sur Wii U, n'a pas eu le succès escompté et depuis, le game designer japonais s'était mis en retrait de l'industrie du jeu vidéo. Mais il semblerait que l'heure du grand retour ait sonné pour l'homme aux lunettes noires, qui a publié sur sa page Facebook son interview avec le journaliste de Bloomberg qui revenait sur les 20 ans de la Xbox. Par manque de place, le passage avec Tomonobu Itagaki avait dû être supprimé, dans lequel on apprenait la création de son propre studio, Itagaki Games. On ne sait pas si un projet est en cours de production pour la jeune entreprise, mais Tomonobu Itagaki fait clairement savoir son envie de retravailler avec Microsoft. La firme de Redmond et le game designer japonais avaient bossé en exclusivité, notamment sur Dead or Alive 3 et Dead or Alive Xtreme Beach Volleyball. Dans son entretien, il précise qu'à l'époque, Dead or Alive 3 avait été écoulé à 2 millions d'exemplaires dans le monde, ce qui représente un joli succès, même si au Japon, l'accueil fut moins chaleureux - entre 170 000 et 180 000 copies se rappelle-t-il... De notre côté, on se souvient de notre entretien avec lui lors de sa venue à Paris pour la promotion de Ninja Gaiden 2. C'était en 2008.