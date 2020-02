The Wonderful 101 Remastered : le portage enfin annoncé avec un kickstarter explosif

Drôle de jeu sorti en 2013 sur Wii U, The Wonderful 101 mélangeait phases d'action faramineuses et de stratégie dans un monde envahi d'aliens redoutables. Sans aucun doute possible, et ce malgré sa perfectibilité , le jeu de PlatinumGames disposait d'un charme unique et s'est d'ailleurs constituée une véritable communauté :par le biais d'un petit court métrage mettant en scène les développeurs, dont ce cher Hideki Kamiya (co-fondateur de l'entreprise, également à l'origine de Resident Evil 2 et Devil May Cry).Vous le savez peut-être, mais PlatinumGames a dernièrement déclaré vouloir éditer ses propres jeux vidéo : The Wonderful 101 Remastered en sera donc le premier essai et, pour ce faire,. Figurez-vous que le crownfunding marche plus que bien puisqu'en moins de 24 heures,Ce n'est pas un record - Shenmue III avait soulevé un million d'euros en une heure seulement - mais c'est néanmoins très impressionnant,. Étant donné les fonds récoltés,Les deux prochains paliers permettront d'inclure les éléments suivants :. Il reste encore 31 jours avant la fin du financement, qui a déjà rassemblé plus de 15 000 contributeurs : si l'envie d'y participer vous prend, ça se passe par ici