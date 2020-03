The Wonderful 101 Remastered : enfin un gros trailer de gameplay, ça défouraille

Avec un crowdfunding ayant rassemblé tout de même plus de deux millions de dollars, on peut dire que le projet de remasterisation de The Wonderful 101 fait partie des jeux les plus attendus de ce début 2020. Cette édition reliftée profitera même de contenus supplémentaires - une aventure en 2D, un mode Time Attack ou encore l'OST remixée - et s'offre, enfin, un premier trailer concret.L'occasion de (re)mettre un pied dans cet univers délirant conçu par PlatinumGames (Bayonetta, NieR:Automata) où une bande de super-héros réputés devra lutter contre une dangereuse menace extraterrestre. Le titre sortira donc en physique comme en dématérialisé le 22 mai prochain sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch.