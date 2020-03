The Wonderful 101 Remastered : plus de deux millions de dollars récoltés sur kickstarter !

Alors que le studio ne demandait à la base que 50 000 dollars pour financer le remaster de The Wonderful 101, voici PlatinumGames dans une situation particulièrement flatteuse : l'engouement autour du projet est beaucoup plus important qu'on ne le pensait puisque le kickstarter officiel vient de dépasser la somme considérable... de deux millions de dollars ! Dans notre jolie monnaie européenne, cela donne, à l'heure actuelle et très précisément, 1 801 106 euros. C'est balaise, oui.Et pourtant, deux paliers restent encore à franchir : à 2,25 millions de dollars, les musiques "The Won-Stoppable Wonderful 101" et "Tables Turn" seront réenregistrées avec un orchestre symphonique tandis qu'à 2,5 millions de dollars, de nouveaux langages seront disponibles.Pour le moment, The Wonderful 101 Remastered peut déjà s'appuyer sur une foule de contenus bonus grâce au crownfunding dont un mode Time Attack, l'OST remixée et même deux missions inédites en 2D avec Luka. Sortie prévue le 22 mai 2020 sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch.