The Wonderful 101 : un trailer suvolté pour annoncer la date de remaster

Sorti en 2013 et relativement sous-estimé, The Wonderful 101 s'offrira bientôt un remaster développé et édité par PlatinumGames qui a, il y a quelques semaines, monté un kickstarter plus qu'efficace. Pour ainsi dire, celui-ci a récolté plus d'1,6 millions d'euros pour plus de 27 000 contributeurs, franchissant la plupart des paliers : ainsi, les joueurs auront droit aux contenus supplémentaires que sont le mode time attack, l'OST remixée ainsi qu'une mission en 2D inédite.À savoir qu'à partir de 2 millions de dollars récoltés, une deuxième mission sera conçue spécialement pour l'occasion et qu'à 2,25 millions, deux musiques cultes seront enregistrées avec une véritable orchestre symphonique avant d'être intégrées sur la galette. Bref, en tout cas, le studio vient tout juste de dévoiler la date de sortie de son bébé, prévue donc le 19 mai 2020 sur Switch, PS4 et Steam. Au passage, voici un nouveau trailer pour accompagner l'annonce. Tout en puissance.