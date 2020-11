The Witcher : la production de la saison 2 de la série mise en pause

Le tournage de la seconde saison de l'adaptation Netflix de The Witcher vient d'être mis en pause à cause de l'accélération de la pandémie du COVID. Selon nos confrères de Deadline, quatre personnes ont été testées positives dans l'équipe de tournage, ce qui devrait retarder la sortie de la série. Rappelons qu'en mars dernier, la production avait également été mise à l'arrêt pendant plusieurs mois lors de la première vague de la pandémie, suite à l'infection de Kristofer Hivju (Tormund Giantsbane dans Game of Thrones) qui incarne Nivellen dans la série.