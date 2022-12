The Witcher Blood Origin : le spin-off se fait incendier, les notes presse et avis spectateurs sont catastrophiques

orsque les mondes des monstres, des hommes et des elfes ont fusionné pour ne faire plus qu’un. Avec un casting composé de Michelle Yeoh (les Police Story et récemment l'excellent Everything Everywhere All at Once) et d'acteurs peu connus du grand public, l'intérêt autour de ce programme n'a guère généré de hype, surtout depuis le départ de Henry Cavill de la série principale. Il faut dire que les trailers et les extraits publiés par Netflix au fil des mois d'une campagne promotionnelle peu explosive ont davantage fait rire Internet que provoquer un sentiment d'attente insoutenable.Après des mois d'attente, le verdict est finalement tombé et il est pour le moins catastrophique. Au moment où l'on pose ces lignes, sur Rotten Tomatoes, la note de la presse cumule à 38% (via une moyenne de 24 reviews recensées), tandis que les spectateurs ont donné la note moyenne de 8% via un total de 889 avis récoltés. Autant vous dire que c'est la douche froide pour Netflix qui ne s'attendait sans doute pas à pareille déculotté. Cela dit, la plateforme a l'habitude des productions décevantes, mais The Witcher Blood Origin atteint des sommets en termes de déception. Ce qui est pointé du doigt par tout le monde, c'est son scénario peu intéressant (alors qu'il y avait à faire), une mise en scène fade et sans aucune ambition, des acteurs malheureusement pas convaincants et des combats d'une pauvreté affolante. L'ensemble donne un rendu tellement cheap qu'on a l'impression de revenir à ces séries fantasy des années 90/2000 façon Xena la guerrière.