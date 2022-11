The Witcher Remake : une "réinterprétation moderne" du jeu original, CD Projekt Red donne des infos

Il est toujours utile de jeter un oeil aux slides d'un rapport financier car les éditeurs peuvent parfois y glisser quelques informations intéressantes. La preuve avec les derniers résultats trimestriels de CD Projet Red qui contiennent une donnée majeure concernant le remake de The Witcher. En effet, on apprend que le jeu sera une "réinterprétation moderne" de la version originale, et surtout, qu'il se déroulera dans un open-world. Une différence de taille par rapport à l'opus de 2007, les développeurs polonais ayant naturellement acquis une solide expérience en la matière depuis The Witcher 3 : Wild Hunt qui fut le premier épisode de la série à s'essayer au monde ouvert.On rappelle que CD Projekt Red ne travaille pas directement sur The Witcher Remake, le projet ayant été confié au studio polonais Fool's Theory qui a notamment participé au développement d'Outriders et de Baldur's Gate 3, et qui planche actuellement sur Project Vitriol, le nom de code d'un RPG basé sur une toute nouvelle licence. "La collaboration avec Fool’s Theory sur le projet est tout aussi excitante, puisque certaines personnes là-bas ont été impliquées dans le développement des jeux The Witcher, avait assuré le patron Adam Badowski au moment de l'officialisation . Ils connaissent bien le matériel source, ils savent à quel point les joueurs et joueuses attendent ce genre de recréation, et ils savent comment faire des jeux ambitieux et incroyables." Une façon comme une autre de rassurer les fans.Le même Adam Badowski avait également fait comprendre que nous n'aurions pas de nouvelles du jeu avant un bon moment, et que ce dernier tournerait sur l'Unreal Engine 5, tout comme le prochain The Witcher 4. En attendant que tout ça arrive, The Witcher 3 : Wild Hunt accueillera le 14 décembre prochain une mise à jour next-gen histoire de bénéficier des dernières améliorations graphiques et techniques sur Xbox Series X, Xbox Series S et PS5.