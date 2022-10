The Witcher : CD Projekt Red annonce un remake sur l'Unreal Engine 5, 1ères infos

Adam Badowski.

conscient que l'annonce de The Witcher Remake va susciter l'impatience au sein de la communauté, CD Projekt Red calme immédiatement le jeu. " Il est encore tôt et nous souhaitons assurer que la création se fasse avec le plus de soin et d’attention au détail possible, ainsi, même si nous sommes ravis de vous annoncer la nouvelle, nous faisons appel à votre patience car nous ne partagerons pas de détails sur le projet avant un moment", peut-on lire.



"The Witcher est le projet qui a tout commencé pour nous, pour CD Projekt Red, ajoute Adam Badwoski. C’est le tout premier jeu que nous avons fait, et c’était un grand moment pour nous à l’époque. En revenant à cette époque et recréant le jeu pour que la nouvelle génération de joueurs et joueuses puissent vivre l’expérience, c’est tout aussi énorme pour nous, peut-être même plus encore." Non, les remakes ne sont pas près de s'arrêter, surtout avec une série qui cumule plus de 50 millions de jeux vendus dans le monde.





C'est sur le site officiel de The Witcher que CD Projekt Red a lâché la bombe : un remake du tout premier épisode sorti en 2007 est actuellement en développement. Une excellente nouvelle à la fois pour les fans de la première heure, mais aussi pour tous ceux qui, jusqu'à présent, n'avaient pas eu le courage de se lancer dans les aventures de Geralt de Riv. D'après ce que l'on nous explique, ce n'est pas CD Projekt qui est directement aux commandes du projet (trop accaparé, sans doute, par l'avenir de Cyberpunk 2077 et le prochain The Witcher) mais Fool's Theory, un autre studio polonais qui a notamment travaillé sur Outriders et Baldur's Gate 3. Ce n'est pas tout, puisqu'il est aussi à l'oeuvre sur Project Vitriol (nom de code), un RPG basé sur une toute nouvelle licence.Que les puristes se rassurent, CD Projekt Red indique surveiller de près l'avancée des travaux. "La collaboration avec Fool’s Theory sur le projet est tout aussi excitante, puisque certaines personnes là-bas ont été impliquées dans le développement des jeux The Witcher, assure le patronIls connaissent bien le matériel source, ils savent à quel point les joueurs et joueuses attendent ce genre de recréation, et ils savent comment faire des jeux ambitieux et incroyables." Certainement