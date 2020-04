The Witcher 3 : le jeu continue de cartonner dans le monde, jolie performance pour la version Switch

Si l'on savait déjà que la cote de popularité de The Witcher 3 était au plus haut, les derniers chiffres dévoilés par CD Projekt - dans le cadre de la publication de ses résultats trimestriels - rappellent que le jeu fait office de succès historique chez le studio polonais. En effet, ce dernier a partagé un graphique qui montre qu'en 2019, le titre s'est écoulé à plus de 6,6 millions d'exemplaires dans le monde ; depuis sa sortie en 2015 (9 millions), jamais The Witcher 3 n'avait fait aussi bien.Si l'on regarde d'un peu plus près les ventes réalisées par machine, le PC totalise environ 12,4 millions d'exemplaires, la PS4 10,8 millions, la Xbox One 4,3 millions, et la Nintendo Switch 700 000. Concernant la console hybride de Kyoto, compte tenu que le jeu est sorti il y a presque cinq ans, et que la machine est nettement moins puissante que ses rivales, on peut parler de jolie performance. Au total, The Witcher 3 s'est écoulé à plus de 28 millions de copies à travers la planète. Respect.Bien évidemment, la série diffusée sur Netflix depuis décembre dernier a eu un impact sur The Witcher 3 : le jeu a notamment connu un pic avec 48 000 joueurs connectés simultanément sur Steam, tout comme la Xbox One et la PS4 qui ont également enregistré une hausse de fréquentation. Enfin, d'un point de vue géographique, c'est en Europe (37,2%) que le jeu s'est le mieux vendu l'année dernière, devant l'Asie (27,9%), les Etats-Unis (25,6%), l'Amérique du Sud (7%), l'Australie (2%) et l'Afrique (0,3%).