The Outer Worlds : les développeurs remercient les fans, un joli cadeau pour 2020

Disponible depuis le 25 octobre dernier sur Xbox One, PS4 et PC, The Outer Worlds aura droit à un DLC narratif en 2020. C'est en effet ce qu'a fait savoir Obsidian Entertainment dans un message de remerciement adressé aux fans. "A tous ceux qui ont voté pour nous lors des Game Awards, nous vous sommes profondément reconnaissants, peut-on lire. L'accueil réservé à The Outer Worlds a été incroyable, et rien que de faire partie des jeux nommés signifiait beaucoup pour nous. Malgré tout, le voyage n'est pas terminé car nous sommes heureux d'annoncer qu'un DLC narratif sortira l'année prochaine. De plus amples détails seront communiqués ultérieurement."En effet, The Outer Worlds figurait parmi les prétendants au titre de GOTY 2019 ( remporté par Sekiro : Shadows Die Twice ), sans oublier les catégories meilleure réalisation, meilleure narration, meilleure performance, et meilleur RPG. Le fait qu'une extension soit dans les tuyaux ne surprendra pas grand monde, dans la mesure où les développeurs ont toujours assuré qu'ils avaient suffisamment de matière pour nourrir l'univers du jeu.