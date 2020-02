The Outer Worlds : la sortie du jeu repoussée sur Nintendo Switch

Private Division annonce dans un tweet, sans communiquer de nouvelle date. "En raison du coronavirus qui a touché les équipes de Virtuos, le studio en charge du portage sur Nintendo Switch, nous avons décidé de repousser la sortie du jeu, peut-on lire. Ce délai supplémentaire leur permettra de boucler le développement du jeu. Une version physique sur cartouche sera proposée. Dès que nous aurons une nouvelle date, nous vous tiendrons au courant !"



Pour rappel, les locaux de Virtuos se trouvent en Chine où la population reste feutrée chez elle jusqu'à nouvel ordre. On peut comprendre que pour le studio, en ce moment, la priorité se trouve ailleurs.





We’re delaying @OuterWorlds on Nintendo Switch due to the coronavirus impacting the Virtuos team working on the port, to provide them enough time to finish development. We’ll now be releasing the physical version on cartridge. Once we have a new launch date, we’ll let you know!